Bruno exalta nova base aliada e diz que Câmara vive “momento de maturidade política”

O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, destacou nesta quinta-feira (29) o bom momento de governabilidade na relação com a Câmara Municipal. Durante entrevista ao Jornal da Manhã, da Rádio Cariri FM, Bruno afirmou que a atual composição da Casa Legislativa representa uma virada em relação ao cenário conturbado do final da legislatura passada.

“Temos hoje uma bancada que funciona, que escuta, que propõe. Isso é maturidade política. A Câmara passou a ter uma convivência saudável não só com o Executivo, mas com a imprensa, o Ministério Público e com a própria cidade”, declarou.

Ele ainda reconheceu a contribuição de nomes como o presidente da Câmara, Saulo Germano, o vice Luciano Breno e novos vereadores, como Severino Almeida, que segundo ele, “arejaram o debate e deram novo fôlego à articulação política”.

