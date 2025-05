Nabor Wanderley prega responsabilidade e diálogo sobre eleições 2026

O deputado federal Nabor Wanderley defendeu equilíbrio e responsabilidade nas discussões políticas sobre as eleições de 2026. Ao ser questionado sobre a possibilidade de seu filho, o presidente da Câmara Federal, Hugo Motta, disputar o governo do Estado, Nabor adotou cautela:

“Tudo vai ser tratado no momento certo. Hugo hoje cumpre uma missão importante na Câmara Federal com muita responsabilidade. A discussão sobre 2026 deve acontecer com maturidade, sem precipitação, sempre pensando no melhor para a Paraíba”, afirmou.

O parlamentar também destacou que, mais do que projetos pessoais, é necessário construir um caminho coletivo:

“O projeto político não pode ser pessoal. É um projeto de desenvolvimento para a Paraíba, um estado pequeno, mas que nos orgulha pela sua organização e pelas obras realizadas.”

Sobre uma eventual candidatura ao Senado, Nabor disse não haver definição, mas reiterou estar à disposição da política:

“Quem está na vida pública tem que estar pronto para o que vier. Mas até agora, nada foi tratado nesse sentido.”

Assista: