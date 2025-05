João Azevêdo evita comentar declaração de Adriano Galdino sobre protagonismo em 2026

O governador João Azevêdo (PSB) evitou entrar em polêmica sobre as declarações do presidente da Assembleia Legislativa e pré-candidato ao Governo do Estado, Adriano Galdino (Republicanos). O parlamentar defendeu o protagonismo do seu partido e sinalizou a expectativa de ocupar espaço na chapa majoritária com apoio dos partidos da base governista.

Questionado pela imprensa, Azevêdo preferiu manter o foco na agenda administrativa e minimizar os efeitos políticos da fala de Galdino.

“Isso é uma discussão que vai para 2026. Eu tenho foco muito grande na gestão e na parte administrativa. Vamos falar de turismo, vamos falar de investimentos, vamos falar daquilo que verdadeiramente interessa ao povo. Se você for às ruas, ninguém está preocupado com 2026”, afirmou o governador.

O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (Progressistas), aliado do governador, foi diplomático ao ser questionado sobre a disputa interna do grupo de situação.

“Eu não vou fazer comentários sobre quem quer que seja. Nós temos um bloco de aliados que tem compromisso com a continuidade desse trabalho iniciado por João Azevêdo, que tem dado tão certo para a Paraíba. Quanto a nomes, isso será discutido no momento certo, com base em quem tiver mais capacidade de agregar”, declarou Cícero.

Do lado da oposição, o deputado estadual Tovar Correia Lima (PSDB) reagiu às falas de Galdino e reforçou a narrativa de que há uma insatisfação na base aliada do governo, que pode gerar desdobramentos futuros.

“A eleição foi antecipada, as discussões já começaram agora e algumas peças precisam se posicionar. As oposições estão unidas, coesas. Vejo que os partidos da base do governo cresceram, e com isso surgiram desencontros. Os espaços se tornaram pequenos para certas lideranças que não estão conseguindo se acomodar e, naturalmente, tendem a migrar para as oposições”, avaliou o deputado.