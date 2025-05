Dinho Dowsley anuncia pré-candidatura a deputado estadual em 2026

Na tarde desta quarta-feira (28), o presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, Dinho Dowsley, oficializou sua pré-candidatura a deputado estadual para as eleições de 2026.

Durante entrevista à imprensa, o parlamentar destacou o encerramento de um ciclo político e a preparação para um novo desafio.

Com seis mandatos no legislativo municipal, Dinho afirmou que não buscará reeleição para a Câmara de João Pessoa e que o fim da sua trajetória no “parlamento mirim” se aproxima.

“É meu sexto mandato e o último como presidente da Câmara, e me despeço de cabeça erguida. O sonho da Casa Grande (Assembleia Legislativa) chegou. Minha contribuição no parlamento mirim chega ao fim neste ciclo, e agora tento chegar à Assembleia Legislativa dentro dessa nova conjuntura”, declarou.

O vereador garantiu que já vem construindo sua base política e afirmou que sua pré-candidatura é um caminho sem volta.

“Não tem mais ré. Nossa base está feita e o projeto está em curso”, concluiu.

Dinho ainda reforçou que está pronto para qualquer missão que venha a ser designada dentro do seu grupo.