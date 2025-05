Cada vez mais, Cícero Lucena Filho, prefeito de João Pessoa, coloca-se antecipadamente no processo eleitoral do próximo ano, independentemente de definições do seu partido, o Progressistas, e do governador João Azevêdo, de quem é (ou foi) muito próximo.

“Candidatura majoritária não é vontade pessoal, é construção de apoios e de objetivos”, afirmou Cícero em sua inesperada visita nesta terça-feira a Campina Grande.

A constatação da estratégia do prefeito é feita e detalhada na edição desta quarta-feira da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Acesse aqui a coluna completa.

