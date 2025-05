Republicanos quer protagonismo em 2026 e Adriano Galdino afirma estar pronto para disputa

O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Adriano Galdino (Republicanos), afirmou que está pronto para disputar o Governo do Estado em 2026.

Durante entrevista à imprensa na última segunda-feira (26), Galdino destacou a força política do Republicanos e cobrou reconhecimento dos aliados da base governista.

“O Republicanos quer ser reconhecido pelo tamanho que tem, pela grandeza que representa na política da Paraíba. Espero que os partidos da base entendam que agora chegou a vez do Republicanos. Nós votamos no PSB em 2022, apoiamos o PP mesmo sem termos ninguém nosso na chapa. Então, está na hora de eles reconhecerem o nosso peso político e retribuírem o gesto, apoiando um candidato do Republicanos na cabeça de chapa para governador da Paraíba”, afirmou.

O parlamentar também sinalizou disposição para assumir o protagonismo no processo, caso o deputado federal e presidente estadual do partido Republicanos Hugo Motta opte por permanecer em Brasília.

“Caso Hugo Motta não queira ou prefira continuar em Brasília, estou pronto e preparado para assumir a missão. Precisamos defender nosso partido. Partido que não briga por poder tende a encolher. Por isso, defendo que o Republicanos deve lutar para encabeçar a chapa majoritária e conquistar protagonismo na Paraíba”, completou.