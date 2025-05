Jornal revela nome do preferido de Lula para governar a Paraíba

Matéria do ´Estadão´ informa que o governador da Paraíba, João Azevedo, deverá ser candidato a senador no próximo ano.

É informado que existem três nomes cotados para suceder a Azevedo: o vice-governador Lucas Ribeiro (PP), “que é filho da senadora Daniella Ribeiro (PP-PB) e sobrinho do deputado federal Aguinaldo Ribeiro (PP)”; o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (PP); e o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) – “uma liderança do PT avalia que Motta teria o apoio de Lula se de fato for candidato”.

*notícia repercutida na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatea Souza.

