George Morais afirma que oposição está pronta para receber insatisfeitos da base governista

Nessa segunda-feira (26), o deputado estadual George Morais (União Brasil) comentou o cenário político para 2026 e afirmou que a oposição segue atenta aos movimentos dentro da base governista.

Segundo o parlamentar e líder da oposição na Assembleia Legislativa, o clima de divisão no grupo liderado pelo governador João Azevêdo (PSB) é evidente.

“As pessoas percebem e a imprensa nota que a incisão na base governista é mais do que real. Então, não há uma mudança de estratégia, estamos na mesma linha de união do bloco oposicionista. E aqueles que não se sentirem confortáveis, desvalorizados com esse pouco espaço na base governista para tantos caciques, serão bem-vindos para somar e construir o projeto de oposição”, declarou.

George também comentou sobre a pré-candidatura do vice-governador Lucas Ribeiro (Progressistas), questionando sua viabilidade inclusive entre os próprios aliados.

“A questão da naturalidade da candidatura de Lucas Ribeiro é questionada até pela base governista, o deputado Adriano Galdino já disse isso mais de uma vez. Então, a candidatura do Progressistas depende da decisão de uma terceira pessoa, que é João Azevêdo. Diferente do União Brasil, que tem uma candidatura forte, competitiva. Efraim já mostrou isso nas urnas, tem coragem, tem voto e disposição. Temos tudo para comandar a federação União Progressista”, concluiu.