Galdino: “Nós esperamos que os partidos da base entendam que agora chegou a vez do Republicanos”

O presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino, voltou a falar sobre o processo eleitoral de 2026, defendendo que o partido Republicanos encabece a chapa majoritária da base governista. Ele afirmou que os filiados esperam que os aliados compreendam que agora é a vez do Republicanos, fazendo referência ao pleito de 2022, quando o partido apoiou a reeleição do governador João Azevêdo (PSB).

Galdino argumentou que é preciso reconhecer a força e a representatividade do Republicanos na Paraíba, que atualmente conta com nove deputados estaduais, três deputados federais, o presidente da Câmara Federal, o presidente e o vice-presidente da Assembleia Legislativa, além de 50 prefeitos filiados e outros 50 gestores que, mesmo fora da legenda, seguem sua orientação política.

“Nós votamos no PSB em 2022, votamos no PP sem ter ninguém nosso na chapa majoritária. Está na hora de reconhecerem o nosso tamanho político e devolverem esse gesto votando no candidato do Republicanos para a cabeça de chapa como governador da Paraíba”, destacou.

Galdino também recorreu a um ditado popular para reforçar sua defesa: “É melhor perder uma parte do boi do que o boi todo”, ao ser questionado se a base governista irá atender à reivindicação do Republicanos. “Toda a Paraíba sabe que o Republicanos foi o fiel da balança. E agora, mais forte ainda, continua sendo esse fiel da balança”, avaliou.

Segundo ele, o partido está pronto para disputar o Governo do Estado e já tem um nome de preferência: o deputado federal Hugo Motta. No entanto, afirmou que continua firme em sua própria pré-candidatura, caso Motta opte por permanecer em Brasília. “Estou pronto e preparado para assumir essa missão”, completou.