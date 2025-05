Felipe Leitão confirma filiação oficial ao Republicanos

Na próxima sexta-feira (30), em João Pessoa, na Casa de Recepções Requinte, às 10h e com a presença do presidente do Republicanos, o deputado federal, Hugo Motta, o deputado estadual Felipe Leitão oficializa sua filiação ao partido pelo qual vai disputar à reeleição em 2026, conforme ficou acordado com as liderança ao deixar os quadros do PSD.

Além do presidente da Câmara Federal, o evento deve contar ainda com a presença do presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Adriano Galdino, um dos maiores incentivadores da filiação de Felipe Leitão ao Republicanos, como também dos deputados federais, Murilo Galdino e Wilson Santiago.

“Ingresso no partido para que a gente possa somar forças. Na Assembleia Legislativa o Republicanos tinha oito deputados e esse número subiu para nove com a minha chegada. Já tínhamos o presidente da Casa e agora tem vice filiado ao Republicanos, que é um partido que tem crescido Paraíba afora e a tendência é que esse partido fique maior ainda mais no próximo ano para as eleição”, destacou.

O deputado disse também que pretende fazer um trabalho em conjunto dentro do partido, que segundo ele, tem muita credibilidade em todo estado.

”E eu como prezo muito pela palavra, pelo compromisso empenhado e o Republicanos tem feito isso, tem cumprido seus compromissos e a palavra empenhada com todos os seus filiados. Eu estou muito feliz e satisfeito”, avaliou o deputado