Eliza Virgínia pede investigação do MP sobre conteúdos de influenciador Hytalo Santos

Durante a sessão desta terça-feira (27), na Câmara Municipal de João Pessoa, a vereadora Eliza Virgínia (Progressistas) fez um apelo para que o Ministério Público da Paraíba aprofunde a investigação contra o influenciador digital Hytalo Santos. Segundo a parlamentar, os conteúdos publicados nas redes sociais do influenciador representam riscos à proteção de crianças e adolescentes.

Em entrevista à imprensa, Eliza afirmou que o perfil de Hytalo atua como uma “vitrine de pedófilos”, alegando que o material divulgado promove cenas com conotação erótica e obscena envolvendo pré-adolescentes.

“Nós estamos há anos e anos observando as redes sociais desse influenciador, que parece mais uma vitrine para levar aqueles pré-adolescentes a cenas eróticas, obscenas. Aquilo é uma vitrine de pedófilos. Pelo amor de Deus”, declarou.

Ela também mencionou que há indícios de que Hytalo auxilia pais a emanciparem legalmente os filhos, incentivando a participação dos menores em conteúdos considerados inapropriados.

“Dizem que ele dá auxílio aos pais dessas crianças, os emancipa e dá incentivo à pornografia. O Ministério Público tem que apurar. Já está apurando, mas precisam investigar com profundidade isso aí”, reforçou.

O Ministério Público da Paraíba, de fato, abriu uma investigação no final do ano passado para apurar denúncias relacionadas ao influenciador. As queixas chegaram por meio do Disque 100, canal nacional de denúncias de violações de direitos humanos.