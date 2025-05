Cícero Lucena: “Candidatura majoritária não é vontade pessoal”

*Vídeo: ParaibaOnline

De maneira surpreendente, o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena Filho, do Progressistas, esteve hoje em Campina Grande, no Centro de Convenções Antonio Vital do Rêgo, para acompanhar o anúncio do plano de segurança para os festejos juninos na Paraíba, feito pelo governador João Azevêdo (PSB).

Cícero disse que sua candidatura ao governo só depende do povo e dos partidos da base aliada na Paraíba.

– O que está dando certo sempre é bom ser preservado – comentou Cícero durante entrevista.

Ao ser indagado se a sua postulação independe da vontade do Progressistas, o prefeito optou por derivar na resposta.

Sobre a candidatura do vice-governador Lucas Ribeiro (PP) ao governo, se João Azevêdo se afastar para concorrer ao Senado, Cícero afirmou que “candidatura majoritária não é vontade pessoal, é construção de apoios e de objetivos”.

Veja a entrevista acima.