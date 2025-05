Na tarde desta segunda-feira (26), durante entrevista à imprensa, o secretário de Estado da educação, Wilson Filho (Republicanos) comentou o cenário político para as eleições de 2026 e reafirmou o alinhamento da base governista, destacando a confiança na liderança do governador João Azevêdo (PSB) para conduzir o processo de definição da chapa majoritária.

“Eu creio que o nosso partido está muito bem alinhado internamente. Nós temos uma posição muito clara: somos da base do governador João Azevêdo, somos aliados do PSB e dos partidos que fazem parte da base do governador”, afirmou.

Wilson reconheceu a existência de nomes fortes dentro do grupo político e considerou natural que cada um mostre suas intenções individuais, desde que dentro de uma construção estratégica.

“É natural que cada um queira se colocar como uma opção, porque nós temos nomes muito fortes. Estamos sempre respeitando o melhor nome internamente. Tudo isso com alinhamento, estratégia partidária, mas lembrando que o líder desse processo, o líder das eleições 2026 e desse grupo é João Azevêdo e nós confiamos nele para liderar esse processo”, concluiu.