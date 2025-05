João Azevêdo rebate críticas de Cabo Gilberto sobre segurança pública na Paraíba

O governador João Azevêdo (PSB) rebateu as críticas feitas pelo deputado federal Cabo Gilberto (PL), em relação à segurança pública do Estado. As declarações do parlamentar ocorreram na última sexta-feira (23).

Durante entrevista à imprensa, na manhã desta segunda-feira (26), o chefe do Executivo estadual afirmou que o deputado deveria contribuir mais com o estado, ao invés de apenas criticar.

“É bom ele, como deputado federal, começar a colocar mais recursos para a Paraíba, para a segurança pública, já que ele acha que não está no nível que ele imagina”, declarou Azevêdo.

O governador também destacou os dados do Centro de Segurança Pública (CLP), que apontam a Paraíba como um dos estados mais seguros do Norte/Nordeste.

“Não é o que pensa o CLP, que classifica a segurança pública da Paraíba como a melhor do Norte/Nordeste. Então, é só ele trabalhar mais”, retrucou.