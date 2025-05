Na manhã desta segunda-feira (26), o vereador de João Pessoa, Durval Ferreira (PL), apontou o nome do prefeito Cícero Lucena como favorito para disputar o Governo do Estado nas eleições de 2026, como sucessor do governador João Azevêdo (PSB).

Durante entrevista à imprensa, o parlamentar destacou a longa amizade com o prefeito da capital paraibana, mas afirmou que ainda pretende discutir o assunto com o partido.

“O povo do PL sabe que sou amigo de Cícero há mito tempo. Mas a campanha está muito distante, e hoje eu vejo Cícero como o melhor nome para ser o sucessor de João Azevêdo. Eu não tenho dúvidas disso. Ainda vou conversar com o PL e, dependendo dessa conversa, a gente vai tomar uma direção”, afirmou.

Cícero Lucena reagiu às declarações e disse estar focado no trabalho.

“Isso é generosidade dele. Vamos olhar para frente, porque temos a missão de fazer o bem e nos colocar como instrumento de Deus. Se for da vontade d’Ele, estaremos prontos para fazer e cumprir a nossa missão”, declarou.

Após tomar conhecimento das afirmações do vereador, o presidente estadual do Partido Liberal (PL), Marcelo Queiroga, reforçou que o partido já tem pré-candidatura própria ao Governo do Estado e sinalizou a possibilidade de abrir um procedimento administrativo contra descumprimentos da orientação partidária.

“Independente de ser Durval ou não, o partido tem uma pré-candidatura ao Governo do Estado, e aqueles que são filiados, sobretudo os que exercem mandato, devem seguir a orientação, sob pena de serem submetidos ao devido procedimento administrativo dentro da instância partidária por infidelidade”, concluiu.