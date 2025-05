Coluna Aparte: programa Opera Paraíba tem um encontro marcado

O programa Opera Paraíba, lançado pelo governo estadual, tem – de há muito tempo – um ´encontro marcado´ com a história e com o orçamento público.

Na verdade, trata-se – grosso modo – de uma estrutura clínica contratada pelo poder público com a utilização de critérios opacos; com uma ´engenharia financeira´ que envolve recursos que trafegam pelas esferas de governo (federal, estadual e municipal); e com a ´espinha dorsal´ financeira lastreada parcialmente no SUS (Sistema Único de Saúde).

*Notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

