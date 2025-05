*Vídeo: ParaibaOnline

O deputado estadual João Paulo Segundo (Progressistas) [foto] comentou, durante entrevista, os possíveis cenários para a disputa majoritária nas eleições de 2026 na Paraíba. Ao ser questionado sobre eventuais nomes para a disputa ao Governo do Estado, ele destacou os nomes do atual vice-governador Lucas Ribeiro e do prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, como potenciais candidatos.

“Eu, entre Cícero Lucena e Lucas Ribeiro, vejo que a escolha é natural. Da mesma forma que a gente tem revisto posições, ainda estamos a um ano e alguns meses da eleição. Vamos aguardar o desenrolar dos fatos”, declarou o parlamentar.

João Paulo ponderou que ainda é cedo para definições, mas reconheceu o protagonismo de ambos no início das articulações.

“Na largada, quem está saindo melhor? Os dois. São dois nomes com muito potencial. Um já é vice-governador; o outro é, pela quarta vez, prefeito da capital. Acredito que ambos são fortes e preparados para compor uma chapa majoritária”, avaliou.

O deputado também comentou o impacto da federação partidária entre o Progressistas, seu partido, e o União Brasil, no cenário político paraibano. Segundo ele, a permanência da federação poderá fortalecer ainda mais as legendas envolvidas, especialmente no processo eleitoral que se aproxima.

“Se permanecer a federação, fortalece o país. E além disso, a gente terá um comando unificado, capaz de consolidar nosso grupo político e estruturar melhor o partido”, concluiu João Paulo.