Azevêdo: “Não existe terceiro mandato. Não tenho como continuar no governo”

O governador João Azevêdo (PSB) deu pistas, em entrevista concedida à imprensa nesta segunda-feira (26), de que deve deixar o governo para disputar uma vaga no Senado nas eleições de 2026.

Segundo ele, não existe a possibilidade de um terceiro mandato. O governador deixou claro ainda que, para a escolha de seu sucessor, a pesquisa não será o único parâmetro para a decisão política.

“Não existe terceiro mandato. As pessoas me perguntam como se houvesse um terceiro mandato. Nosso governo terminará em 31 de dezembro de 2026, e qualquer pessoa que assuma o governo terá, sim, a obrigação de dar continuidade, até porque será cobrado pela população. Isso é o processo natural”, disse.

Ele enfatizou ainda que deseja que seu sucessor faça muito mais do que ele, porque ninguém é insubstituível. “O cemitério está cheio de insubstituíveis. A gente chega, faz o nosso papel e passa. O que me dá tranquilidade é sair com a consciência tranquila de que fiz o meu papel. Quem vier vai fazer mais, e eu torço para que faça mais. Eu nasci neste estado, meus filhos, meus netos, e quero este estado cada vez melhor”, ressaltou.

Azevêdo destacou ainda que, onde estiver dentro desse processo, vai ajudar a Paraíba e continuará colaborando com as experiências que adquiriu ao longo de sua trajetória política. “As pessoas, às vezes, ficam com dúvidas se eu vou continuar. Não tem como continuar”, ratificou.

Em relação à pesquisa para a escolha do candidato da base governista, Azevêdo observou que a pesquisa representa o retrato de um momento. É um dos elementos, mas não é fator determinante. “Ela serve para uma orientação, mas não é o único parâmetro — e nem pode ser, jamais — para se tomar decisões políticas”, avaliou, explicando que, além dos nomes que estão se apresentando no momento, outros podem surgir futuramente, que sequer estão lançados.