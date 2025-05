Vereador campinense critica a paralisação de obras do Estado

O vereador Alexandre Pereira (União) ocupou recentemente a tribuna da Câmara Municipal de Campina Grande para novamente registrar que a obra de pavimentação entre os distritos de Galante e Ligeiro, na região metropolitana da cidade, ainda não saiu do papel, apesar de ter sido anunciada no ano passado.

No pomposo balanço de obras em andamento, realizado no começo de janeiro último, no Espaço Cultural José Lins do Rêgo, a referida obra foi listada como “em andamento”.

*tópicos da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa deste final de semana, acesse aqui