Direção nacional do PT encomenda pesquisa sobre as eleições de 2026

A direção nacional do PT encomendou um levantamento sobre o potencial de aliados que cogitam disputar uma cadeira no Senado nas eleições do ano que vem.

O trabalho é realizado de forma estadualizada (estado por estado).

*fonte: coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa deste final de semana, acesse aqui: