Cabo Gilberto nega esfriamento do movimento pró-anistia: “Nada avança na Câmara”

Na tarde desta sexta-feira (23), o deputado federal Cabo Gilberto Silva (PL) comentou sobre o movimento pró-anistia no Congresso Nacional, que pressiona pela aprovação do projeto que concede perdão aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro.

A declaração foi dada durante entrevista à imprensa, um dia após o pastor Silas Malafaia divulgar vídeo cobrando o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), a pautar a proposta.

Questionado se o movimento teria perdido força, o parlamentar paraibano negou qualquer esfriamento e afirmou que a mobilização segue ativa, com obstruções regimentais nas votações da Casa.

“Eu não vejo que esfriou de modo algum. Estamos mantendo a obstrução. Nada avança na Câmara dos Deputados porque utilizamos um instrumento regimental e só abrimos mão quando se trata de projetos de urgência nacional, como o do INSS e da gripe aviária, porque temos responsabilidade”, afirmou.

Cabo Gilberto também respondeu às críticas sobre uma suposta inatividade do grupo favorável à anistia. Segundo ele, a impressão se deve ao fato de que ainda são minoria no parlamento.

“A gente está fazendo a nossa parte, mas não temos maioria. Infelizmente, muita gente não sabe disso. É um debate intenso. Converso com todos os colegas para que isso avance”, concluiu.

O deputado ainda revelou que reuniões estão sendo realizadas com lideranças da base e da oposição para discutir modificações no texto original do projeto, com o objetivo de facilitar sua tramitação e atrair maior adesão de parlamentares.