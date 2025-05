Na abertura da Exposição de Animais de Campina Grande, no final de semana passado, o presidente da Faepa (Federação da Agricultura e Pecuária da Paraíba), Mário Borba, fez um discurso contundente (e prolongado) contra a gestão estadual, na presença do governador João Azevêdo, cuja irritação saltou à vista.

O foco do descontentamento do empresário é o que ele considera um descaso do Estado com o serviço de vigilância animal, situação que coloca a Paraíba em potencial e perigoso risco constante.

A bem da verdade, Mário Borba há um bom tempo alerta que o poder público desidratou essa estrutura de fiscalização, o que ele entende como uma temeridade.

No seu pronunciamento, João Azevedo contestou as críticas e disse que estava acostumado a ser cobrado, em muitas situações injustificadamente.

*Fonte: coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa do final de semana, acesse aqui.