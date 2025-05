O vice-presidente do Partido Liberal em João Pessoa, vereador Carlão, disse que não faz objeção sobre a volta do comunicador Nilvan Ferreira ao partido, que havia deixado o PL e se filiou ao Republicanos para disputar a Prefeitura de Santa Rita em 2024, sem sucesso. Agora, o radialista fala em voltar ao PL para disputar uma vaga na Assembleia Legislativa da Paraíba em 2026, mas encontra rejeição no partido.

Contudo, Carlão afirma que a rejeição é só da parte do deputado estadual Wallber Virgolino, que externou a posição dele.

“A gente tem uma disputa política e cabe a lembrança. Nilvan sempre foi um homem dos quadros do PL, disputou o governo pelo PL, depois entendeu que poderia fazer um trabalho junto com o Republicanos”, disse.

Carlão informou também que ainda não foi consultado pelo próprio Nilvan Ferreira e nem o presidente estadual, Marcelo Queiroga, também foi consultado. Para o vereador, é preciso avaliar que não se pode a todo instante mudar de partido.

“Isso é ruim para o candidato e para as pessoas que têm o tabuleiro da política muito bem colocado, pois hoje nós sabemos quais são os partidos que defendem a direita conservadora, quais os de Centro e quais os de esquerda. Antes de Bolsonaro, isso não existia”, opinou.

Conforme o vereador, Nilvan tem que primeiro conversar com o Republicanos para depois procurar os dirigentes do PL para que haja um entendimento sobre a filiação.