Efraim Filho trata da possibilidade de Pedro compor a chapa como vice em 2026

O presidente do União Brasil na Paraíba, senador Efraim Filho, comentou sobre o pacto que existe entre ele, Pedro Cunha Lima (PSD) e o deputado federal Romero Rodrigues (Podemos) quanto ao processo eleitoral de 2026 — algo que, segundo ele, não existe na base governista, pois falta unidade de linguagem. “Cada um acha que é melhor do que o outro”, criticou.

Conforme declarou o senador em entrevista concedida à imprensa nesta sexta-feira (23), na oposição, o que está pactuado é que, sendo Efraim Filho o melhor nome nas pesquisas, não há dúvidas de que uma composição poderá acontecer, cabendo ao grupo fazer a indicação do vice.

“Pode ser um nome sugerido por Romero. Pode ser um nome sugerido por Pedro. E pode ser o próprio Pedro fazendo essa composição conosco”, explicou, afirmando que eles têm conversado sobre esse cenário. Também pode ocorrer de o próprio Efraim indicar um nome do União Brasil para compor a chapa, ou ainda sugerir um nome de outros aliados.

Efraim também aventou a possibilidade de o vice ser escolhido entre os rompidos com a base do governo, já que alguém deverá ficar de fora da chapa governista e, segundo ele, “vai sair com raiva”, porque só há quatro cadeiras para acomodar João Azevêdo (PSB), Hugo Motta e Adriano Galdino (ambos do Republicanos), os Ribeiros e Cícero Lucena (ambos do Progressistas).

Sobre o nome do prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (União Brasil), o senador comentou que ele também poderá ser considerado, mas lembrou que o prefeito está atualmente dedicado à gestão municipal, com foco na população campinense. No entanto, destacou que o nome da primeira-dama, Juliana Cunha Lima, está sendo considerado como pré-candidata a deputada estadual. “Talvez essa seja a forma de participação de Bruno mais diretamente na eleição”, afirmou.