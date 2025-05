Efraim defende fim da reeleição como maior reforma política

O presidente do União Brasil na Paraíba, senador Efraim Filho, se disse favorável ao fim da reeleição no Brasil e explicou o seu voto durante a sessão da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), realizada na quarta-feira (21), que aprovou a PEC que extingue a reeleição para presidente da República, governadores e prefeitos, e estabelece mandato de cinco anos para esses cargos, assim como para os parlamentares.

O senador destacou que, além do fim da reeleição, o ponto mais relevante da PEC é o mandato de cinco anos com a coincidência das eleições. “É fazer, no prazo de dez anos, apenas duas eleições no Brasil. Hoje temos cinco. Essas eleições intercaladas, de dois em dois anos, são horríveis para a gestão pública”, opinou.

Segundo Efraim Filho, com eleições intercaladas, o gestor fica pressionado por decisões cujos efeitos não se concretizam até a eleição seguinte, o que o impede de tomar medidas administrativas mais ousadas. Além disso, o político que assume o primeiro mandato já começa a pensar na reeleição.

Ele acredita que, com um mandato único de cinco anos e sem possibilidade de reeleição, os políticos poderão tomar decisões que realmente beneficiem o país, os estados e os municípios. “Acho que será o maior passo de reforma política que poderemos dar. Tem o meu voto a favor, inclusive com a redução do tempo de mandato de senador”, afirmou.

A proposta também prevê eleições unificadas para todos os cargos a partir de 2034. A matéria seguirá agora para análise no Plenário, com pedido de urgência.