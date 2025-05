O deputado federal Cabo Gilberto (PL) usou a tribuna da Câmara dos Deputados, na última quinta-feira (22), para se manifestar sobre um novo inquérito aberto pela Polícia Federal e pela Coordenação de Inquéritos nos Tribunais Superiores. A investigação apura declarações feitas pelo parlamentar contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, ainda em 2023.

Durante seu discurso, o deputado leu trechos do despacho nº 2654039/2023 e classificou a apuração como perseguição política. Ele ressaltou que está no Congresso por decisão popular, não por privilégio.

“Vejam se isso não é uma inquisição, vejam se isso não é intimidação ao Congresso Nacional. Eu não estou aqui de graça. Tive quase 130 mil votos na Paraíba, sem apoio de nenhum prefeito. Estou aqui pelo voto popular”, declarou.

Indignado, Cabo Gilberto criticou o fato de o inquérito ser baseado em uma “denúncia apócrifa” e disse que há um pré-julgamento contra ele.

“Já estão me julgando como condenado. Isso é muito grave! Até quando os senhores vão fazer cara de paisagem, como se nada estivesse acontecendo? Isso não vai me intimidar. Vou continuar trabalhando e defendendo o que sempre defendi aqui. Se não for da vontade do ministro, eles mudam o delegado. Isso é democracia? A situação do Brasil é muito grave. Eis aqui mais um inquérito do qual sou vítima, fruto da perseguição explícita do STF ao Congresso Nacional”, disparou.

O deputado finalizou seu discurso pedindo apoio dos colegas parlamentares, independentemente de posicionamento ideológico, para a defesa do Estado de Direito.

Nas redes sociais, Cabo Gilberto publicou um vídeo do momento e escreveu:

“Não é apenas o mandato do deputado federal Cabo Gilberto que está sendo ameaçado, mas sim todo o Congresso Nacional, através do voto do povo brasileiro. A pior ditadura é a do STF. Contra ela, não há a quem recorrer! Que democracia é essa em que um ministro do STF não pode ser criticado?”, questionou.

A manifestação do deputado repercutiu nas redes sociais, onde ele recebeu apoio de seus seguidores, além de parlamentares, como o deputado federal Marcel Van Hattem (NOVO – RS), que expressaram solidariedade a Cabo Gilberto e criticaram a atuação do Supremo.