Lucas Ribeiro defende alinhamento antecipado da base governista

*Vídeo: ParaibaOnline

O vice-governador da Paraíba, Lucas Ribeiro, falou sobre o cenário político estadual com foco nas eleições de 2026. Em entrevista, ele reconheceu que o debate eleitoral foi antecipado tanto no Estado quanto no país, mas reforçou a importância de um alinhamento prévio dentro do grupo que compõe a base do governo João Azevêdo.

“Infelizmente, o debate eleitoral para 2026 se antecipou bastante. Isso nos empurra para fazer um direcionamento prévio, termos esse alinhamento antes da hora certa, para não chegarmos na eleição sem definição”, afirmou.

Lucas ressaltou que, mais do que discutir nomes, é essencial garantir a continuidade do projeto que vem sendo desenvolvido na Paraíba. “Não é sobre nomes. É sobre um projeto. Um grupo que tem trabalhado em conjunto e que precisa dar continuidade ao ‘Paraíba que avança’, que tem cada vez mais mudado e transformado a vida das pessoas.”

O vice-governador também comentou uma possível decisão do governador João Azevêdo de deixar o cargo em abril do próximo ano para disputar um novo posto. Segundo ele, caso essa seja a escolha do chefe do Executivo, será preciso haver um planejamento antecipado para garantir estabilidade e segurança na transição.

“O governador tem total autonomia para tomar essa decisão, mas para que ele possa fazer isso com tranquilidade, é necessário um alinhamento claro desde já”.