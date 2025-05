O senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) comentou sobre o fato de não ter sido convidado, assim como outros membros de sua família, para a inauguração da primeira etapa do Centro de Convenções de Campina Grande, que leva o nome de seu pai, o ex-senador e ex-ministro Antônio Vital do Rêgo.

O parlamentar está em missão oficial no Japão, representando o Senado Federal, e afirmou que, caso tivesse sido informado com antecedência sobre o evento, teria reavaliado sua agenda internacional.

“Eu não fui convidado. Minha mãe não foi convidada. Minha irmã, meu irmão também não. Se soubéssemos do evento, evidentemente não estaríamos aqui no Japão. Essa viagem foi confirmada há mais de dois meses. Saí de Brasília na quarta-feira da semana passada, de madrugada. O anúncio da entrega do Centro de Convenções se deu da sexta para o sábado. E fiquei a me perguntar: será que o Governo do Estado não vai nos convidar?”, questionou Veneziano, durante entrevista.

O senador destacou o valor simbólico da homenagem feita à memória de seu pai, ressaltando o papel relevante que Vital do Rêgo desempenhou em diversas áreas.

“Foi uma homenagem mais do que justa, proposta pela Assembleia Legislativa. Em nome da minha família, agradeço ao presidente Adriano Galdino, ao deputado Ricardo Barbosa, relator da proposta, e a todos os parlamentares que aprovaram por unanimidade o projeto que batiza o Centro de Convenções com o nome de meu pai.”

Para Veneziano, o complexo representa um ganho importante não apenas para o turismo da região, mas para toda a economia e vida cultural de Campina Grande.

“É um equipamento de grandeza, de importância, que não se limita à indústria turística. Servirá para congressos, seminários, apresentações artísticas… um espaço multifuncional que honra nossa cidade.”

Apesar da ausência dos convites, o senador afirmou que não pretende “polemizar” sobre o assunto.

“Se foi descortesia ou desatenção, não sei dizer. Muito menos para comigo ou para com meu irmão. Mas para com a memória do meu pai, sim. Mas tudo bem. Seguimos com o coração sereno. Não vamos polemizar, mas é importante deixar claro: não recebemos quaisquer convites por parte do Governo do Estado”, concluiu.

Mesmo ausentes oficialmente, familiares e amigos estiveram presentes na cerimônia de inauguração, entre eles os filhos do senador e o desembargador Ricardo Vital, prestigiando a memória de Antônio Vital do Rêgo.