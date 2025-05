Wallber Virgolino se diz contra a volta de Nilvan Ferreira ao Partido Liberal

“Nilvan Ferreira procure sua turma, você já escolheu seu lado”. Foi o que declarou o deputado Wallber Virgolino sobre a possibilidade de o radialista Nilvan Ferreira voltar para o PL, para disputar uma vaga na Assembleia Legislativa em 2026. Segundo ele, não se pode aceitar o ‘político camaleão’ e muito menos admitir a ‘política oportunista’.

O recado do deputado foi dado por meio das redes sociais, no qual ele externa indignação contra o posicionamento do radialista, que chegou a formar uma espécie de triunvirato na Paraíba para defender a direita conservadora, mas Nilvan Ferreira deixou o PL e se filiou ao Republicanos para disputar a Prefeitura de Santa Rita, sem sucesso, em 2024.

“Nilvan se abraçou com todas as pessoas que se unem contra Bolsonaro. Nilvan tem a turma dele. Nós somos bolsonaristas, nós somos conservadores, patriotas e temos nosso lado. Ninguém nunca vai ver Wallber se abraçar com pessoas que atacam Bolsonaro, que elogiam João Azevedo, Cícero Lucena, Lula e toda a sua turma”, disse.

O deputado lembrou ainda que na campanha de 2024, o radialista se utilizou de uma frase que não dá para esquecer. “Ele disse que não iria nacionalizar uma eleição municipal e afastou Bolsonaro das eleições de Santa Rita, e eu fiz críticas e você escolheu o seu lado. Tenha coerência. Não faça jogo e não seja oportunista. Você agora não pode querer nacionalizar uma eleição estadual, diz que é pré-candidato a deputado estadual e quer retornar ao bolsonarismo”, destacou.

Wallber Virgolino disse ainda para Nilvan Ferreira que o mundo não é dos espertos, mas sim das pessoas honestas e verdadeiras. “A esperteza um dia é descoberta e vira vergonha, a honesta se transforma em exemplo para as gerações futuras. Uma corrompe a vida e a outra enobrece a alma”, pontuou o deputado.