Deputado é surpreendido por edição do Diário Oficial do Estado

Ao participar da abertura da Exposição de Animais de Campina Grande, domingo último, ao lado do governador João Azevedo (PSB), o deputado Inácio Falcão (PCdoB) externou que o evento era mais uma “demonstração do carinho que o governador tem por Campina Grande”.

Acontece que ao tomar conhecimento da edição de ontem do Diário Oficial do Estado, Falcão ficou com a irritação nas alturas.

É que houve um remanejamento de cargos na estrutura do Hemocentro de Campina Grande envolvendo a sua esposa, sem o seu prévio comunicado e/ou consulta.

Ilmar Facundo da Silva, esposa do deputado, saiu do cargo de diretora geral para a diretoria administrativa.

Com a diretora administrativa anterior, Andrezza Sandina Agra, ocorreu justamente o inverso: ela foi promovida pera a direção geral da mesma unidade de Hemocentro.

