Tibério Limeira comenta troca de apoio da prefeita do Conde para as eleições de 2026

O secretário estadual de Planejamento, Tibério Limeira, que vai disputar uma vaga na Assembleia Legislativa pelo PSB, foi pego de surpresa com o apoio da prefeita do município do Conde, Karla Pimentel (PP), à pré-candidata também a deputada Olívia Motta (Republicanos), irmã do deputado federal Hugo Motta e neta da deputada Chica Motta, a quem deve substituir nas eleições de 2026.

O fato é que a prefeita teria dito que apoiaria Tibério Limeira, mas ele tratou de dissipar os boatos de que teria ficado chateado com a nova decisão da gestora e disse que ela vem fazendo um grande trabalho no município do Conde.

“Ela é uma amiga, acima de tudo, e há as conjunturas locais, enfim. Diálogos que foram feitos fizeram com que ela fosse apoiar a futura deputada Olívia Motta”, disse.

Contudo, o secretário destacou ainda que a amizade permanece e outras parcerias virão. Limeira também negou que o fato tenha ocasionado uma rusga na base governista. “De forma alguma. A base está unida, firme e forte como sempre esteve e eu creio que estará ainda mais”, avaliou.

Em postagem nas redes sociais, Karla Pimentel justificou a mudança de apoio e disse que a aliança foi fruto de uma construção política, cuja articulação contou com o deputado Hugo Motta e com o próprio secretário Tibério Limeira. “Um entendimento que nasce do consenso e do compromisso com o povo do Conde”, argumentou a gestora.