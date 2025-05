José Aldemir avalia cenário eleitoral de 2026

O ex-prefeito de Cajazeiras José Aldemir (Progressistas) comentou, na manhã desta terça-feira (20), o cenário político rumo às eleições de 2026.

Durante entrevista à imprensa, ele defendeu a pré-candidatura de Lucas Ribeiro (PP), atual vice-governador, como um caminho natural dentro do grupo governista.

“A candidatura de Lucas Ribeiro é uma candidatura natural. Caso o governador deixe o cargo para disputar o Senado, como determina a Constituição, o vice-governador assume automaticamente o governo e, sem dúvidas, passa a ter o direito de disputar a reeleição. Não vejo motivo para que ele deixe de ser candidato ao Governo”, avaliou.

Aldemir ainda destacou que o Progressistas tem buscado um consenso em torno das candidaturas majoritárias para 2026 e apontou o nome do prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (PP), como alternativa, caso o governador João Azevêdo (PSB) escolha permanecer no cargo até o fim do mandato.

“Se João Azevêdo decidir permanecer até o fim do mandato, o nome que se apresenta como alternativa é o de Cícero Lucena. Mas, é importante lembrar que temos um colegiado extremamente forte na Paraíba. Respeitamos a densidade eleitoral dos aliados, temos o Republicanos, do deputado Hugo Motta, e a liderança de Adriano Galdino, que estão conosco nessa aliança. Somando forças com o PP, com o PSB do governador João Azevêdo, e demais aliados, temos, sem dúvida, uma perspectiva otimista de vitória tanto para o Governo do Estado, quanto para o Senado”, concluiu.