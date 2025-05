João Gonçalves comenta indefinição sobre as eleições de 2026

Na tarde desta terça-feira (20), o deputado estadual João Gonçalves (PSB) comentou sobre as indefinições em torno da formação da chapa majoritária para as eleições de 2026, dentro da base aliada do governador João Azevêdo (PSB).

Durante entrevista a uma rádio de João Pessoa, o parlamentar avaliou que as especulações e pressões neste momento são naturais, mas advertiu que ainda há um longo caminho.

“A confusão só acaba quando virar o ano e o funil for se estreitando”, afirmou.

Gonçalves também defendeu maturidade política por parte dos aliados para evitar rupturas, relembrando o episódio envolvendo o ex-governador Ricardo Coutinho (PT) e a então vice-governadora Lígia Feliciano (PDT).

“Se brigarem, só vamos saber depois que as urnas forem apuradas. Sempre foi assim na política. Quando Ricardo foi decidir, a vice, Lígia, já estava montando um governo paralelo. Mas, se estivesse tudo alinhado, Ricardo teria sobrado” concluiu.