João Azevêdo ´cutuca´ Bruno Cunha Lima e Ricardo Coutinho

Do governador João Azevedo (PSB) ao comentar o fato de a prefeitura campinense ter marcado para esta quarta-feira uma festa para as mães, no mesmo dia da inauguração da 1ª etapa do centro de convenções de Campina Grande: “Pensei que o Dia das Mães já tivesse passado”.

João Azevedo também mirou o seu antecessor e disse que seu governo organiza atualmente 50 exposições de animais pelo Estado, enquanto que a gestão de Ricardo Coutinho viabilizava apenas quatro.

*fonte: coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatea Souza.

