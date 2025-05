Deputado atribui incêndio em hospital aos pacientes e acompanhantes

O deputado estadual João Gonçalves (PSB) se superou ao tratar dias atrás do princípio de incêndio no Hospital de Trauma de João Pessoa, com o intuito de fazer a defesa da administração estadual: “Muitos pacientes e acompanhantes estavam usando a corrente elétrica para carregar o celular”.

*nota da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatea Souza.

