Vereador campinense articula reajuste nas tarifas da Zona Azul

O vereador Severino da Prestação (MDB) está mobilizando os seus colegas de Câmara Municipal de Campina Grande para que concordem com um reajuste no preço do estacionamento rotativo (Zona Azul) na cidade, inclusive o noturno durante o Maior São João do Mundo.

*nota da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

