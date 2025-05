João Azevêdo responde crítica feita por Ricardo Coutinho

Do governador João Azevêdo (PSB) ao rebater as criticas de seu antecessor Ricardo Coutinho (PT) acerca do recente princípio de incêndio no Hospital de Trauma de João Pessoa: “Se a queima de um ar condicionado for o grande problema do meu governo, nós podemos atestar que estamos muito bem”.

*nota da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta segunda-feira, acesse aqui:

https://paraibaonline.com.br/arimatea-souza/noticias/balao-de-oxigenio-no-governo-lula/