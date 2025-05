Deputado Walber critica saúde e segurança pública da Paraíba e cobra ações da ALPB

Durante pronunciamento na Assembleia Legislativa da Paraíba, o deputado estadual Walber Virgolino fez críticas contundentes à atual gestão estadual nas áreas de saúde e segurança pública, classificando o governo como “omisso, irresponsável e superficial”.

O parlamentar usou o exemplo do Hospital de Trauma de João Pessoa para ilustrar o que considera um cenário de descaso. Segundo ele, a unidade de saúde enfrenta problemas recorrentes e graves, como a ausência de contrato de manutenção para os aparelhos de ar-condicionado, situação que coloca em risco pacientes, profissionais e familiares.

“Um governo que não consegue assinar um contrato para manutenção dos ar-condicionados vai conseguir fazer o quê? O Trauma é a cara dessa gestão: um caos. Se você ver a cena do Trauma, choca qualquer país em guerra. É gente jogada em macas, pânico, risco à vida de todo mundo que está ali”, afirmou.

Walber também criticou o repasse da demanda do Hospital de Trauma para outras unidades, como o Edson Ramalho e o Metropolitano, sem a devida estrutura para absorver os atendimentos.

“Estão empurrando os problemas de um hospital para outro, sem resolver nada. O Metropolitano, que hoje é a menina dos olhos do governo, do jeito que vai, também será sucateado.”

O deputado afirmou que pretende convocar o secretário de Saúde e representantes da PB Saúde para prestar esclarecimentos e defendeu a instalação de CPIs na Casa.

“O governo está rachado. Tem muita gente insatisfeita. Se a oposição souber trabalhar com inteligência, podemos aprovar as CPIs e as convocações que forem necessárias”, disse.

Sobre a segurança pública, Walber criticou os dados estatísticos divulgados pelo governo estadual e afirmou que “a realidade está nas ruas”.

“Desde Ricardo Coutinho que o governo mexe com estatística. Enquanto isso, tem assalto às 17h em um dos bairros mais movimentados da capital. Essa é a realidade que a população vive.”

