Wilson Filho projeta eleição de 12 deputados em 2026

“Nós trabalhamos para eleger – pelo menos – quatro deputados federais e doze deputados estaduais. Pelo menos! Vai ser uma superchapa!”

Projeção do deputado estadual (licenciado) Wilson Filho para o desempenho eleitoral do Republicanos nas eleições do próximo ano na Paraíba.

*fonte: coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

