A presidência da Assembleia Legislativa começa a avaliar a possibilidade de colocar o público que vai acompanhar as sessões (galerias) no mesmo nível (andar) do plenário.

Atualmente, as galerias ficam um andar acima, o que reduz o campo de visão dos visitantes.

*Fonte: coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.