Emerson Cabral fala sobre permanência na Amde e futuro político: “Tudo é no tempo”

Durante entrevista à Rádio Caturité FM, o presidente da Agência Municipal de Desenvolvimento de Campina Grande (Amde), Emerson Cabral, falou abertamente sobre sua permanência à frente do órgão, a gestão responsável que tem adotado, e as perspectivas para o futuro político.

Diante das especulações sobre mudanças na equipe da gestão municipal, Emerson adotou um tom sereno e demonstrou comprometimento com a continuidade dos projetos, mas também colocou seu cargo à disposição do prefeito Bruno Cunha Lima.

“Tudo é no tempo. Ele [Bruno] tem uma campanha para o Governo do Estado o ano que vem. Acredito que a pressão é grande de alguns aliados que queiram ocupar esses cargos, é natural. Como já disse a ele, o cargo está à disposição, sem problema algum. Na hora que ele anunciar um novo nome, todos os projetos já estarão prontos para que o novo secretário não receba uma gaveta vazia, como eu recebi”, declarou.

O gestor destacou que, desde que assumiu, vem atuando com foco na contenção de despesas e gestão eficiente dos recursos públicos, o que tem permitido realizar investimentos em ações como a revitalização da Vila do Artesão, a aquisição de um carro elétrico com recursos próprios, e a expectativa de inaugurar em breve a Casa do Cidadão Campinense.

“Hoje a secretaria deixou de gastar quase R$ 200 mil com locação e combustível. Compramos um carro elétrico e cortamos gastos para investir. A sede da Amde, por exemplo, será própria no próximo ano, com economia de mais de R$ 100 mil de aluguel. Já estamos projetando a instalação de energia solar para reduzir ainda mais os custos”, acrescentou.

Além disso, Emerson mencionou um projeto em andamento para a área do Fabricão, com a criação de um novo galpão e captação de linhas de produção, ampliando as oportunidades de desenvolvimento econômico local.

Sobre o campo político, Emerson confirmou que segue filiado ao Solidariedade e mantém uma relação de confiança com o deputado Eduardo Carneiro.

“Minha situação no partido é confortável. Tenho um compromisso com Eduardo Carneiro, seja ele candidato a deputado estadual ou federal. Estou com ele. Mas pessoalmente, uma candidatura minha não está no cenário, nem para 2026. A política que acredito é feita com responsabilidade e sem jogo de pressões ou apadrinhamentos. O dinheiro público é do povo e tem que voltar para o povo”, finalizou.