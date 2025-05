Vídeo: Presidente da ALPB vai propor adequações na atuação do MPC

O deputado-presidente Adriano Galdino (Republicanos) disse em sessão da Assembleia Legislativa, esta semana, que vai propor regulamentações no campo e no limite de atuação do Ministério Público de Contas (MPC), que na sua opinião tem exorbitado de sua competência legal.

O MPC atua no âmbito do Tribunal de Contas do Estado.

Conforme Galdino, não será uma ação movida pelo desejo de retaliação, mas discutida previamente com o próprio MPC e o TCE-PB.

Veja um trecho de suas declarações no plenário:

*vídeo: tvassembleiapb