Presidente do PT diz que vai à justiça contra vereador do PL de João Pessoa

Na última quinta-feira (15), em entrevista à imprensa, o presidente estadual do Partido dos Trabalhadores (PT), Jackson Macêdo, ameaçou processar o vereador Carlão Pelo Bem (PL), após declarações do parlamentar sobre um episódio de violência ocorrido em seu gabinete.

A polêmica teve início após um homem entrar armado com uma faca na Câmara Municipal de João Pessoa e invadir o gabinete de Carlão. O vereador atribuiu a responsabilidade do ocorrido às críticas que ele tem feito ao PT em suas redes sociais.

Em resposta, Jackson Macêdo repudiou a associação feita por Carlão e acusou o parlamentar de agir com irresponsabilidade.

“Não é novidade a forma como eles agem, isso já é conhecido. Sabemos que, nos últimos seis ou sete anos, uma onda de violência atingiu o ambiente político-partidário no país e não foi o PT que trouxe. Sabemos quem trouxe. Vincular a atitude de um cidadão que entra armado na Câmara a uma antiga filiação partidária é uma grande irresponsabilidade. Se continuarem dessa forma, nós vamos ter que agir do ponto de vista jurídico”, enfatizou.

Em nota oficial, os presidentes estadual e municipal do PT de João Pessoa, Jackson Macêdo e Marcus Túlio Campos, repudiaram o ataque ao vereador e destacaram o compromisso do partido com o debate democrático.

“O PT sempre prezou pelo bom debate de ideias, respeitando os adversários no campo das discussões políticas e tratando as divergências de forma democrática”, pontuaram.

O partido também negou que o autor do ataque, José Belo da Costa Filho, seja atualmente filiado à legenda.

“O senhor José Belo da Costa Filho não integra os quadros do PT desde 2019, tendo inclusive se filiado posteriormente a outro partido”, afirmaram em nota.

Durante entrevista a um programa de rádio de João Pessoa, Carlão criticou a postura do partido diante do episódio, classificando a nota divulgada como “triste e deprimente”.

“Não é assim que se responde a um ataque de violência. O PT erra profundamente. Não quero demonizar um partido que já é demonizado pelo mal que faz à população, mas poderia ter sido uma nota, realmente, de solidariedade e combate à violência”, declarou o vereador.

Carlão também criticou a fala dos dirigentes petistas, que atribuíram a onda de violência política ao avanço do conservadorismo. Segundo ele, o tom da resposta “não pode ser esse”.