Cícero Lucena participa de encontro da FNP e delega cargo para missão oficial na Holanda

Durante reunião virtual com a Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP), realizada nesta sexta-feira (16), o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, participou das discussões sobre a formação de um comitê voltado à continuidade dos debates sobre a reforma tributária.

O encontro online ocorreu diretamente do Gabinete do Prefeito, no Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria, de onde o gestor também formalizou a transmissão do cargo ao vice-prefeito Leo Bezerra.

Cícero Lucena, que é vice-presidente de Relações com o Congresso Nacional da FNP, embarca para a Holanda em missão oficial, integrando a delegação brasileira que buscará soluções climáticas e estratégicas de prevenção a enchentes.

“Acabamos de participar de uma reunião da FNP sob a presidência do prefeito Eduardo Paes, do Rio de Janeiro, na qual discutimos a formação do comitê que irá participar dos debates sobre a continuidade da reforma tributária — um tema de grande importância para nosso País”, afirmou o prefeito.

“O próximo encontro, que acontecerá na próxima terça-feira, em Brasília, com o senador Eduardo Braga, serei representado por Leo Bezerra, pois estarei em viagem à Holanda, em uma missão da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos. Isso mostra a importância de uma gestão municipal com trabalho em equipe”, enfatizou Cícero Lucena.

O vice-prefeito destacou que a gestão seguirá alinhada com os projetos em andamento, reforçando o compromisso de manter a cidade funcionando com eficiência e atenção às demandas da população.

“Temos obras para entregar, como unidades de saúde da família, ruas pavimentadas, entre outras, que continuarão sendo acompanhadas de perto”, afirmou Leo Bezerra, que ficará no posto de prefeito durante uma semana.