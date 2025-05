Advogado tomará posse como membro do TRE da Paraíba

Na próxima segunda-feira (19), o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB) realizará a cerimônia de posse do advogado Rodrigo Clemente de Brito Pereira como novo membro da Corte Eleitoral paraibana. A solenidade acontecerá às 15h, na Sala de Sessões do edifício-sede do órgão, situado na Avenida Princesa Isabel, nº 201, bairro de Tambiá, João Pessoa-PB.

O jurista Rodrigo Clemente foi o candidato mais votado entre os 32 juristas que participaram do processo seletivo, que resultou na lista tríplice elaborada pelo Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB). Ele obteve 18 dos 22 votos possíveis. Sua nomeação foi publicada no Diário Oficial da União no dia 7 de maio de 2025.

Mestre em Direito, o novo integrante do TRE-PB possui mais de dez anos de experiência profissional nas áreas administrativa, constitucional, eleitoral, civil, tributária, criminal e previdenciária. Ao comentar a nomeação, Rodrigo Clemente destacou a importância do compromisso institucional:

“Recebo com muita felicidade e honra esse desafio de compor o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba pela classe dos juristas. Espero desempenhar minhas funções com o equilíbrio, a seriedade e a justiça que já são marcas deste Tribunal”, declarou.

A posse reforça o compromisso do TRE-PB com a valorização da classe jurídica e o fortalecimento das instituições democráticas no Estado.