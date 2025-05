Vereador atribui ataque de homem armado com faca às críticas feitas ao PT

O vereador Carlão Pelo Bem (PL) se pronunciou no início da noite desta quinta-feira (15), após ter sido atacado por um desconhecido que entrou em seu gabinete, armado com uma faca, logo após o término da sessão. Carlão, que conseguiu desarmar o homem, atribuiu a agressão ao fato de ter feito críticas ao PT.

Por meio das redes sociais, o vereador relatou que havia falado sobre denúncias graves contra o Partido dos Trabalhadores, relacionadas a um suposto esquema de corrupção envolvendo aposentados do INSS. Ele também mencionou outro suposto esquema no programa Pé de Meia, alegando que recursos destinados a jovens matriculados no ensino público estariam sendo desviados.

“O PT não respeita nada e nem ninguém. Onde o PT coloca a mão, quinze minutos depois está a corrupção. E, ao terminar essa fala, voltando ao meu gabinete, esse homem entrou sem a permissão dos meus assessores e foi diretamente até onde eu estava, gritando que seria candidato a deputado federal pelo PT e que eu não gostava do partido”, relatou.

O vereador afirmou que percebeu o desequilíbrio emocional do homem, mas confirmou que, de fato, não gosta do PT — assim como, segundo ele, “todos os homens e mulheres de bem, que não concordam com uma política nociva, corrupta, com a cultura da morte que o partido prega, com as maldades e com a tentativa de usar o dinheiro da corrupção para se manter no poder”.

Ao perceber que o homem estava armado com uma faca, o vereador o imobilizou, desarmou e acionou as autoridades. O agressor acabou sendo preso.

“A grande reflexão que precisamos fazer é: por que estão usando de violência contra quem pensa diferente?”, questionou. Carlão acrescentou que não vai deixar de denunciar o que considera fatos graves e que acredita ter sido salvo por intervenção divina. “Logo cedo, estive de joelhos diante do Santíssimo Sacramento, pedindo proteção. Foi Deus quem me salvou”, concluiu.