Presidente nacional do PSB quer que secretária dispute vaga na Câmara Federal

O presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira quer que a secretária de Desenvolvimento Humano, Pollyana Dutra [foto] dispute uma vaga na Câmara Federal. A declaração de Siqueira foi dada nesta quinta-feira (15), em entrevista a uma emissora de João Pessoa, durante a qual ele falou sobre a competência de Pollyanna, que teve uma votação muito boa para o Senado em 2022, embora não tenha sido eleita.

Conforme Siqueira, o governador João Azevêdo terá a necessidade de formar uma chapa competitiva e que o PSB tem um legado muito bom por governar a Paraíba por quase 16 anos.

“Eu acho que João é um candidato fortíssimo ao Senado pelo excelente governo que tem feito pelo estado da Paraíba, que tem mudado substancialmente a infraestrutura do Estado e acho que a candidatura de Pollyanna vai contribuir muito para fortalecer a chapa do PSB, que será encabeçada pela reeleição do nosso deputado e líder do nosso partido, Gervásio Maia, um forte candidato à reeleição”, disse.

Para Siqueira, a candidatura da secretária à Câmara Federal será importante porque o PSB valoriza e a sociedade precisa também valorizar a participação da mulher na política.

“Mas, também não é somente pelo fato de ser mulher, mas pela qualificação que Pollyanna tem para desenvolver um bom mandato federal representando a Paraíba aqui em Brasília. Então, ela tem todas as condições, todo o nosso apoio e certamente terá o apoio do governador João Azevêdo, que esperamos que seja candidato ao Senado”, destacou.