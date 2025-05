Na manhã desta quinta-feira (15), durante entrevista à imprensa, o prefeito Bruno Cunha Lima (União Brasil) revelou o planejamento de um calendário de pesquisas internas para definir, ainda em outubro deste ano, o nome do candidato da oposição ao Governo do Estado nas eleições de 2026.

“Eu tenho defendido internamente que a gente proporcione essa antecipação, com a definição do nome que vai ser o candidato a governador e que represente esse sentimento de oposição […] Estamos trabalhando agora com a realização de uma série de pesquisas que vão ajudar nesse processo de definição. Eu acho que a candidatura natural é aquela que tem potencial para vencer as eleições e viabilidade eleitoral, e o nosso time tem. Para mim, isso está muito claro”, evidenciou.

A antecipação da escolha, segundo o prefeito, faz parte de uma estratégia para estreitar o diálogo com a população e corrigir erros do último pleito, quando a definição foi feita três meses antes das eleições.

Bruno ainda alfinetou a base do governador João Azevêdo (PSB), ao destacar a unidade do grupo de oposição nesse contexto pré-eleitoral.

“Eu acho que o nosso time, graças a Deus, tem um ponto super positivo. Primeiro, a união, a unidade — que é algo que não se vê em todo canto. Existe, de fato, um sentimento de unidade”, finalizou.