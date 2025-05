O vereador Anderson Almeida (PSB), líder do bloco de oposição, conseguiu aprovar ontem um convite para que a secretária do Desenvolvimento Social do Estado, Pollyanna Dutra (foto), compareça ao plenário da Câmara campinense para prestar esclarecimentos sobre a sua Secretaria.

Após a aprovação, o vereador Pimentel Filho (PSB) deu o tom de como será a abordagem a Pollyanna: “Eu quero saber quais são as escolhas (da secretária): se são escolhas por necessidade ou são escolhas políticas” para implantação dos programas governamentais.

*Notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

