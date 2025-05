João Azevêdo evita antecipar debate sobre eleições 2026

Durante agenda administrativa no Sertão da Paraíba, o governador João Azevêdo foi questionado sobre possíveis definições para a chapa majoritária que disputará as eleições estaduais de 2026. Em resposta, o chefe do Executivo estadual evitou antecipar qualquer debate político e reforçou que, neste momento, sua prioridade é a entrega de resultados à população.

“A gente vai discutir na hora certa, sentar com cada prefeito pra poder fazer a discussão sobre o processo eleitoral de 2026, que vai ficar em 2026”, afirmou o governador.

Segundo ele, o atual momento é de concentrar esforços na gestão e na execução de obras e programas em todas as regiões do estado.

“A população espera que a gente converse menos, faça menos poesia e aja mais, entregue mais”, declarou Azevêdo, ao reforçar a necessidade de manter o foco nas demandas reais da sociedade. “No momento adequado vamos dar todas as respostas à imprensa”, completou.

Ouça: